Итоговая явка на выборах губернатора Петербурга превысила 30%

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко заявил, что итоговая явка избирателей на выборах главы города составила 30,07%. В первом туре победил самовыдвиженец Александр Беглов.

По словам Миненко, всего в выборах участвовали один миллион 147 тысяч 45 избирателей. Он также огласил решение избиркома об утверждении результатов голосования, в первом туре которого победил Беглов, набравший 64,43% голосов.

В выборах губернатора Петербурга также участовали Надежда Тихонова от «Справедливой России», которая набрала 16,84% голосов, и Михаил Амосов от «Гражданской платформы» —16,03%.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс один голос избирателя, в таком случае второй тур не предусматривается.

Выборы в Петербурге прошли на 1944 участках, в том числе на экстерриториальных (в Ленинградской и Псковской областях).