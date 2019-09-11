Глава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны

Нынешний министр иностранных дел Японии Таро Коно после намеченных на 11 сентябре перестановок в правительстве может занять пост министра обороны вместо Такэси Иваи. Об этом пишет газета Sankei.

По данным источников издания, Коно высоко оценил премьер-министр Японии Синдзо Абэ за его действия в условиях напряженных разногласий с Южной Кореей. Кроме того, глава МИД за время работы с августа 2017 года наладил тесный контакт с госсекретарем США Майклом Помпео.

Главной на посту главы минобороны для Коно должно стать поддержание двустороннего сотрудничества с Вашингтоном, пишет газета. Кроме того, важной целью станет взаимодействие в трехстороннем формате с Южной Кореей. Ранее Сеул покинул договор с Токио о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), который предусматривает обмен разведывательными данными, в том числе по Северной Корее.

Руководство Японии рассчитывают, что взаимодействие с Южной Корее в этой сфере в конечном итоге возобновится.