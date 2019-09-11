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Глава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны

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10:24   11 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны

Глава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны

Нынешний министр иностранных дел Японии Таро Коно после намеченных на 11 сентябре перестановок в правительстве может занять пост министра обороны вместо Такэси Иваи. Об этом пишет газета Sankei.

По данным источников издания, Коно высоко оценил премьер-министр Японии Синдзо Абэ за его действия в условиях напряженных разногласий с Южной Кореей. Кроме того, глава МИД за время работы с августа 2017 года наладил тесный контакт с госсекретарем США Майклом Помпео.

Главной на посту главы минобороны для Коно должно стать поддержание двустороннего сотрудничества с Вашингтоном, пишет газета. Кроме того, важной целью станет взаимодействие в трехстороннем формате с Южной Кореей. Ранее Сеул покинул договор с Токио о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), который предусматривает обмен разведывательными данными, в том числе по Северной Корее.

Руководство Японии рассчитывают, что взаимодействие с Южной Корее в этой сфере в конечном итоге возобновится.

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Автор: Арсений Аскольский

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