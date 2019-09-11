Частое авиасообщение между РФ и Сирией поспособствует туризму в САР

Количество российских туристов в Сирии вырастет, если частота авиарейсов между Москвой и Дамаском увеличится, заявил помощник министра туризма Сирии Бассам Барсик.

«Для увеличения туристического потока необходимо увеличить число авиарейсов между странами. Авиакомпания Syrian Air выполняла раньше один рейс из Дамаска в Москву в неделю – это практически ничто, теперь еще один рейс выполняет Cham Wings, это уже лучше, но недостаточно», — заявил сирийский чиновник РИА Новостям.

До начала войны в Сирию приезжало порядка 70 тысяч туристов: их количество стремительно росло, но из-за разразившейся войны турпоток прекратился. Сейчас количество туристов медленно возрастает, как и количество смешанных браков между представителями РФ и САР.

Барсик отметил, что туристы, приезжающие в страну, освобождены от оплаты виз — они выдаются бесплатно на пограничных КПП. Он понадеялся, что российские туристические фирмы начнут контактировать с сирийскими.

«Мы просим российские авиакомпании компенсировать эту недостачу и открыть рейсы в Сирию», — заключил Барсик.

Ранее российские журналисты поинтересовались у жителей Сирии, как они воспринимают действия России в САР.