Рабочие приступили к установке железнодорожной автоматики на Крымском мосту через Керченский пролив, об этом сообщили в инфоцентре объекта.

Известно, что сейчас ведется работа по установке систем автоматического контроля и управления движением. С помощью этих устройств можно будет следить за состоянием путей и составов, двигающихся по мосту. Кроме того, появится возможность передавать оперативные данные в кабины машинистов и на соседние железнодорожные станции.

В данный момент рабочие укладывают кабель и ставят путевые ящики, в которых находится нужное для работы оборудование. Также ведется балластировка щебнем, рихтовка и выправка верхнего строения пути. Рабочие занимаются формированием специальных контррельсов, которые необходимы для того, чтобы вагон внезапно не сошел с пути.

19-километровый мост в Крым является самым протяженным на территории РФ. Автомобильная часть моста открыта в мае прошлого года, а поезда пустят в декабре 2019 года.