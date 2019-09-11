Беглов рассказал о вводе туристического сбора с иностранцев

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о вводе туристического сбора с иностранных туристов — 100 рублей в сутки. Такую сумму он назвал незначительной, поскольку в дугих странах туристам платят значительно больше.

Об этом Беглов рассказал на делом завтраке с главами субъектов РФ в Петербурге. Собранные деньги позволят развивать туристическую инфраструктуру города.

Глава города считает, что такая сумма несущественна для любого иностранца. Однако даже она даст Петербургу порядка 3-3,5 миллиардов рублей. Собранные деньги направят на развитие Северной столицы. В частности, на реконструкцию центральной части Петербурга, а также на развитие туристическое инфраструктуры. Об этом пишут «Невские новости» в среду, 11 сентября.