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10:12   11 Сентября 2019
Политика

Беглов рассказал о вводе туристического сбора с иностранцев

Беглов рассказал о вводе туристического сбора с иностранцев

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о вводе туристического сбора с иностранных туристов — 100 рублей в сутки. Такую сумму он назвал незначительной, поскольку  в дугих странах туристам платят значительно больше. 

Об этом Беглов рассказал на делом завтраке с главами субъектов РФ в Петербурге. Собранные деньги позволят развивать туристическую инфраструктуру города.

Глава города считает, что такая сумма несущественна для любого иностранца. Однако даже она даст Петербургу порядка 3-3,5 миллиардов рублей. Собранные деньги направят на развитие Северной столицы. В частности, на реконструкцию центральной части Петербурга, а также на развитие туристическое инфраструктуры. Об этом пишут «Невские новости» в среду, 11 сентября. 

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

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