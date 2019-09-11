Жители Туниса разочарованы приближением выборов

Тунис стал единственной страной, которая смогла перейти к демократии мирным путем. Однако население разочаровано приближением выборов, сообщило агентство WKZO.

Когда в город Фернана въехал агитационный автобус одного из 26 кандидатов на пост главы, местный житель Мондхер Джавад яростно ударил по нему под оскорбления рядом стоящей женщины.

«Демократия для нас ничего не значит. Сможем ли мы съесть или выпить демократию?» — возмутился безработный мужчина, пытающийся прокормить троих детей.

Стоит отметить, что стана гордится новым государственным строем. Однако политики неоднократно предупреждали, что неспособность продемонстрировать реальный прогресс разрушит весь демократический процесс.

Главной экономической жилой государства по-прежнему остается туризм. Сфера только недавно оправилась от инцидента четырехлетней давности, когда боевики напали на иностранных путешественников. В связи с этим были резко сокращены расходы, однако рост экономических показателей оставался недостаточным для борьбы с безработицей.

«Бандиты, включая политиков и профсоюзы, встали у власти. Они — единственные, кто извлечет выгоду из революции», — уверена местная жительница Сихем бен Салем.

Не лучше дела обстоят и в провинциях. Так, жители Уэда аль-Бербера надеялись, что революция наконец принесет в деревню водопровод. Однако они продолжают ходить к колодцу, чтобы дома была вода.

«Я помню, как президент умер, но я не знаю, кто сейчас президент. Сюда никто не приходит. Ни до революции, ни после нее», — поделилась Нура Мечерги.

Житель другого села Ахмед Бен Рабех также остается без работы. Дни проходят в ухаживании за огородом и перевозкой воды. Он даже не может позволить купить своим детям учебники.

«Когда я смотрю телевизор, я понимаю, что политики не говорят о таких людях, как мы», — сказал он.

Напомним, 25 июля скончался президент страны Аль-Баджи Гаид эс-Себси, который правил страной с 2014 года. В связи с этим, был объявлен недельный траур. Спикер тунисского парламента Мохамед Эннасер стал временным главой государства в соответствии с Конституцией. Президентские выборы перенесли на 15 сентября, а 6 октября пройдет избрание парламента.