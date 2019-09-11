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10:09   11 Сентября 2019
Россия

Беглов рассказал об успехе «Алых парусов» в Северной столице

Беглов рассказал об успехе «Алых парусов» в Северной столице

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил важность событийного туризма для города: праздник выпускников «Алые паруса» запоминается очевидцам надолго, уверен он.

«У нас хорошо проходят «Алые паруса», это уже всемирный тренд. Я думаю, что тем, кто побывал на них, запоминается надолго»,  — заявил Беглов во время делового завтрака с участием глав субъектов РФ, сообщают «Невские Новости».

 Градоначальник отметил, что начиная с 2003 года иностранные туристы в круизах могут находиться в городе в городе без визы трое суток. Развивается в Петербурге и деловой туризм — проводятся школьные, студенческие олимпиады и форумы.

Беглов рассказал об успехе «Алых парусов» в Северной столице

Ранее правительство постановило выделить на гостиничную застройку и реставрацию старых гостиниц в Петербурге различные льготы. Беглов подчеркнул, что в ближайшие несколько лет планируется привлечь до 12 миллионов туристов за год.

Беглов также заявил, что в Петербурге планируется организовать пассажирскую компанию и развивать медицинский туризм — в городе качественная и недорогая медицина, отметил губернатор.

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Автор: Тимофей Булочкин
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