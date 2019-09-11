Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рабочие приступили к установке железнодорожной автоматики на Крымском мосту

Рабочие приступили к установке железнодорожной автоматики на Крымском мосту

 Беглов рассказал о вводе туристического сбора с иностранцев

Беглов рассказал о вводе туристического сбора с иностранцев

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

 Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией, пишут СМИ

Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией, пишут СМИ
Глава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны

Глава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны

Флаги США приспустят в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года

Флаги США приспустят в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года
Рабочие приступили к установке железнодорожной автоматики на Крымском мосту

Рабочие приступили к установке железнодорожной автоматики на Крымском мосту

 Беглов рассказал о вводе туристического сбора с иностранцев

Беглов рассказал о вводе туристического сбора с иностранцев

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

 Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией, пишут СМИ

Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией, пишут СМИ
Глава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны

Глава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны

Флаги США приспустят в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года

Флаги США приспустят в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года
10:04   11 Сентября 2019
Россия

Беглов назвал основные направления в развитии Петербурга

Беглов назвал основные направления в развитии Петербурга

Александр Беглов назвал основные направления в развитии Санкт-Петербурга. Об этом он заявил на деловом завтраке с главами субъектов РФ. 

Беглов заявил, что одним из важнейших вопросов является безопасность в Санкт-Петербурге и работа программы «Безопасный город», в рамках которой на территории города есть много камер видеонаблюдения, с помощью которой пресекаются правонарушения. По словам Александра Беглова, город является абсолютно безопасным, но все же власти держат высокую планку и будут поднимать ее дальше.

Избранный губернатор заявил, что планируется создание пассажирской компании в городе, а также развитие медицинского и водного туризма. Беглов отметил, что представители других стран с удовольствием приезжают в Петербург не только в качестве туристов, но и для лечения, так как медицина в городе качественная и дешевая. Кроме того, необходимо заняться развитием авиасообщения между Санкт-Петербургом и другими российскими регионами, уточняют «Невские новости»

Утром в среду, 11 сентября, стало известно, что горизбирком Санкт-Петербурга утвердил победу Александра Беглова на губернаторских выборах, состоявшихся 8 сентября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #политика #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...