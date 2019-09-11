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Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

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9:39   11 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге, об этом сообщает специальный представитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. 

В интервью местной телекомпании Абашидзе заявил, что его регулярные встречи с представителями России в Праге будут продолжаться несмотря на то, что Москву будет представлять кто-то другой. По словам Абашидзе, этот формат является одним из вариантов диалога между Грузией и Россией, ему можно дать название «пражский». В рамках такого формата рассматриваются связи между странами в торговле и экономике, а также гуманитарные и транспортные вопросы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #грузия

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