Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге, об этом сообщает специальный представитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

В интервью местной телекомпании Абашидзе заявил, что его регулярные встречи с представителями России в Праге будут продолжаться несмотря на то, что Москву будет представлять кто-то другой. По словам Абашидзе, этот формат является одним из вариантов диалога между Грузией и Россией, ему можно дать название «пражский». В рамках такого формата рассматриваются связи между странами в торговле и экономике, а также гуманитарные и транспортные вопросы.