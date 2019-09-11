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10:45   11 Сентября 2019
Россия

Претензии к качеству выборов в Петербурге касаются только муниципальной кампании

Претензии к качеству выборов в Петербурге касаются только муниципальной кампании

Губернаторская избирательная кампания в Санкт-Петербурге прошла без нарушений. По мнению экспертов, все претензии относительно качества проведения голосования касаются лишь выборов муниципальных депутатов.

Мнение экспертов в среду 11 сентября приводит агентство ТАСС.

В минувшее воскресенье в ходе Единого дня голосования в Санкт-Петербурге помимо губернатора проходили выборы муниципальных депутатов – в 11 муниципальных советах города предстояло заместить 1560 мандатов.

В воскресенье  8 сентября городская избирательная комиссия приняла 181 жалобу, из которых лишь шесть обращений касались губернаторских выборов. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, итоги голосования в Петербурге не могут быть подведены до тех пор, пока не будет рассмотрена последняя жалоба.

Претензии к качеству выборов в Петербурге касаются только муниципальной кампании

При этом в петербургском горизбиркоме во вторник сообщили намерены настаивать на отмене результатов голосования на муниципальных выборах в ряде округов, где были допущены нарушения прав избирателей, а также  о расформировании там ИКМО – избиркомов муниципальных округов.

Учредитель АНО «Петербургский GR-клуб» Игорь Сопов в беседе с ТАСС заявил, что обрушившийся на тех, кто следил за ходом выборов, поток негативных, неподтвержденный и по большей части фейковых новостей, в основном не имел отношения к выборам губернатора.

«На муниципальных выборах у нас на одно место в среднем в городе претендуют от 15 до 20 человек, представляете, какая битва интересов и какие изысканные технологии могут использоваться», - пояснил Сопов.

При этом он отметил, что о нарушениях на губернаторских выборах, если бы они были, должны заявить участники гонки, однако никто из трех кандидатов на пост главы Петербурга с подобными заявлениями не выступал.

При этом эксперт добавил, что единственной точкой, где пересекаются проходящие обособленно друг от друга кампании разного уровня, является избирательный участок, на котором граждане, получив бюллетени, заполняют их и бросают в общую урну.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #выборы #петербург #муниципальные выборы #губернаторские выборы

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