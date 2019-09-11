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9:24   11 Сентября 2019
Россия

Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора, на которых в первом туре победил врио градоначальника Александр Беглов. 

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге прошел единый день голосования. Горожане выбирали губернатора и муниципальных депутатов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов, Беглова поддержали на выборах губернатора Петербурга 64,47 процента избирателей. Надежда Тихонова от «Справедливой России» набрала 16,84 процента, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 16,01 процента.

Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

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Автор: Олег Королев
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