Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора, на которых в первом туре победил врио градоначальника Александр Беглов.

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге прошел единый день голосования. Горожане выбирали губернатора и муниципальных депутатов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов, Беглова поддержали на выборах губернатора Петербурга 64,47 процента избирателей. Надежда Тихонова от «Справедливой России» набрала 16,84 процента, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 16,01 процента.