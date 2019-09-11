Отставку Джона Болтона прокомментировали в МИД РФ

Отставку советника лидера США по национальной безопасности Джона Болтона прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам Рябкова, позиция РФ в отношении США не изменилась после того, как Болтон ушел в отставку.

Рябков заявил, что Россия ничего особенного не ожидает от перестановки в Белом доме, так как такие изменения зачастую не ведут к нормализации отношений США и РФ. По мнению замглавы МИД РФ, это является внутренним делом США, и Россия не должна давать оценки этому факту. Кроме того, Рябков заявил, что Россия продолжает судить по делам, а не по словам, поэтому только когда появятся какие-то изменения в будущем, только тогда можно будет заявить об улучшении отношений.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил во вторник, 10 сентября, что уволил Джона Болтона, так как у них были разные мнения на внешнюю политику. При этом Болтон уточнил, что подал заявление об отставке еще 9 сентября. Отставку Болтона прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, а также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.