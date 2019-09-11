«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до четверга

Высокий уровень пожароопасности сохраняется в Москве и Московской области в условиях сухой солнечной погоды, в связи с чем Гидрометцентр принял решение продлить до вечера четверга 12 сентября «желтый» уровень погодной опасности в столице.

Об этом говорится на прогностической карте, опубликованной на сайте ведомства.

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 23 часов 12 сентября. Местами 4 класс», - говорится в прогнозе.

Также сообщается, что в течение четверга в Москве и Подмосковье будет сохраняться небольшая облачность, осадков не ожидается, скорость южного и юго-западного ветра составит до восьми метров в секунду, температура воздуха поднимется до 23-25 градусов по шкале Цельсия.