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Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

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8:54   11 Сентября 2019
Россия

РФ заинтересована сотрудничать со странами Карибского сообщества, заявил Лавров

РФ заинтересована сотрудничать со странами Карибского сообщества, заявил Лавров

Россия заинтересована сотрудничать со странами Карибского сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.

По словам Лаврова, Россия считает Суринам важнейшим партнером для развития отношений со странами Карибского региона. Российский министр отметил, что наша страна нацелена на сотрудничество с этим регионом. В частности, интересно наращивание сотрудничества в подготовке кадров для различных ведомств, оказании помощи при преодолении чрезвычайных ситуаций, а также увеличение обмена в спортивном, туристическом, культурном планах и продвижение экономики. Сергей Лавров заявил, что ведомства России активно ведут работу в этом направлении. 

По мнению главы МИД России, отношения России и Суринама стали динамично развиваться в последнее время, так как был подписан ряд договоров о двустороннем сотрудничестве. Лавров также подчеркнул, что оба государства сотрудничают в ООН, а Россия готова расширять внешнеполитическую координацию, опираясь на международное право.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США хотят перестроить политическое поле Латинской Америки «под себя».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #мид рф

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