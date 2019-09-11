РФ заинтересована сотрудничать со странами Карибского сообщества, заявил Лавров

Россия заинтересована сотрудничать со странами Карибского сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.

По словам Лаврова, Россия считает Суринам важнейшим партнером для развития отношений со странами Карибского региона. Российский министр отметил, что наша страна нацелена на сотрудничество с этим регионом. В частности, интересно наращивание сотрудничества в подготовке кадров для различных ведомств, оказании помощи при преодолении чрезвычайных ситуаций, а также увеличение обмена в спортивном, туристическом, культурном планах и продвижение экономики. Сергей Лавров заявил, что ведомства России активно ведут работу в этом направлении.

По мнению главы МИД России, отношения России и Суринама стали динамично развиваться в последнее время, так как был подписан ряд договоров о двустороннем сотрудничестве. Лавров также подчеркнул, что оба государства сотрудничают в ООН, а Россия готова расширять внешнеполитическую координацию, опираясь на международное право.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США хотят перестроить политическое поле Латинской Америки «под себя».