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8:30   11 Сентября 2019
Россия

Жители Петербурга и Волгограда больше остальных платят за мобильную связь

Жители Петербурга и Волгограда больше остальных платят за мобильную связь

Жителям Санкт-Петербурга и Волгограда приходится платить за мобильную связь больше остальных жителей России. Таковы данные исследования «Яндекс.Деньги».

По данным аналитиков, за год россияне стали на девять процентов больше платить за домашний интернет, а цена за сотовую связь повысилась на 11 процентов. А вот онлайн-кинотеатры и платное ТВ стали дешевле на 13%. Средняя стоимость мобильной связи по России составляет 344 рубля в месяц. Больше всего денег на это тратят жители Волгограда и Санкт-Петербурга, у них стоимость сотовой связи составляет 541 и 671 рубль соответственно. 

Меньше остальных платят жители Омска, тратя на мобильную связь в среднем 238 рублей за один месяц. Для москвичей средний чек составляет 444 рубля. Аналитики также отмечают, что цена за мобильную связь резко выросла в Челябинске и Волгограде. А вот для жителей Казани и Красноярска сумма стала меньше. 

Что касается платного контента за телевидение, здесь в лидерах Воронеж, где местные жители в среднем платят за услугу 1033 рубля. Средний чек за коммунальные услуги по России составил 3008 рублей, за домашний интернет - 598 рублей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #волгоград #петербург #общество

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