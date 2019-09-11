Флаги США приспустят в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года, такое распоряжение выпустил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Документ появился на сайте Белого дома.

В документе указывается, что Трамп провозгласил 11 сентября 2019 года назначить Днем патриота. Кроме того, в этот день американский лидер призвал все ведомства и госучреждения страны приспустить флаги США в память о тех, кто погиб в результате теракта 11 сентября 2001 года.

18 лет назад в этот день террористы группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолета в США и протаранили башни ВТЦ в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вирджинии. Четвертый самолет попал в авиакатастрофу и разбился в штате Пенсильвания. Этот самолет по замыслу террористов должен был поразить Капитолий и Белый дом.

В результате трагедии погибли около трех тысяч человек, 24 человека до сих пор считаются пропавшими без вести, более шести тысяч жителей пострадали.