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США стремятся перестроить политическое поле Латинской Америки «под себя», заявил Лавров
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7:47   11 Сентября 2019
Россия

США стремятся перестроить политическое поле Латинской Америки «под себя», заявил Лавров

США стремятся перестроить политическое поле Латинской Америки «под себя», заявил Лавров

Попытки американского правительства переформатировать политическую ситуацию в Латинской Америки вызывают глубокую озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью национальному институту информации Суринама.

По его словам, латиноамерикано-карибский регион сейчас находится под серьезным давлением Вашингтона. Лавров заявил, что глубокую озабоченность вызывают попытки США переформатировать политический ландшафт региона «под себя» - в духе «доктрины Монро».

Лавров отметил, что своими действиями Вашингтон присваивает себе право применять силу там, где заблагорассудится - чтобы свергать правительства, которые не устраивают по тем или иным причинам.

Министр напомнил, что российская сторона постоянно заявляет, что подобные действия Белого дома подрывают основы региональной безопасности и стабильности, ведут к поляризации обществ Латинской Америки, а также идут вразрез с задачей построения «зоны мира», провозглашенной на саммите СЕЛАК в 2014 году.

Россия последовательно выступает за политически единую и экономически устойчивую Латинскую Америку, заявил Лавров. По его словам, Москва нацелена на совместную работу со всеми, кто разделяет ее подходы.

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Автор: Олег Королев
#сша #лавров #латинская америка

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