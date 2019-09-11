США стремятся перестроить политическое поле Латинской Америки «под себя», заявил Лавров

Попытки американского правительства переформатировать политическую ситуацию в Латинской Америки вызывают глубокую озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью национальному институту информации Суринама.

По его словам, латиноамерикано-карибский регион сейчас находится под серьезным давлением Вашингтона. Лавров заявил, что глубокую озабоченность вызывают попытки США переформатировать политический ландшафт региона «под себя» - в духе «доктрины Монро».

Лавров отметил, что своими действиями Вашингтон присваивает себе право применять силу там, где заблагорассудится - чтобы свергать правительства, которые не устраивают по тем или иным причинам.

Министр напомнил, что российская сторона постоянно заявляет, что подобные действия Белого дома подрывают основы региональной безопасности и стабильности, ведут к поляризации обществ Латинской Америки, а также идут вразрез с задачей построения «зоны мира», провозглашенной на саммите СЕЛАК в 2014 году.

Россия последовательно выступает за политически единую и экономически устойчивую Латинскую Америку, заявил Лавров. По его словам, Москва нацелена на совместную работу со всеми, кто разделяет ее подходы.