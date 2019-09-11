Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Японское правительство в среду утром в полном составе ушло в отставку, сообщает информационное агентство Киодо.

Заявление об отставке членов своего кабинета принял премьер Синдзо Абэ. Причиной этому послужило запланированное изменения состава правительства после победы правящей партии на июльских выборах в верхнюю палату, а также намеченного на октябрь повышения потребительского налога до десяти процентов.

На прежних должностях останутся только генсек правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Глава МИД Японии Таро Коно станет министром экономики. Министерство иностранных дел возглавит нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Еще двое человек, которые ранее занимали министерские посты при прежних кабинетах, вновь вернутся в правительство. Остальные 13 человек впервые войдут в состав кабмина.

Во второй половине дня будет объявлен новый состав японского правительства. Вечером он пройдет церемонию утверждения императором.