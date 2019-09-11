Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией, пишут СМИ

Украина приостановила начатые при Петре Порошенко процессы расторжения двусторонних соглашений с Россией, пишет «Коммерсант».

Односторонняя денонсация договоров была начата Киевом в 2014 году после начала конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. На данный момент украинская сторона перестала направлять Москве уведомления о расторжении документов. Данная ситуация относится и к документам, участницей которых Киев является в рамках СНГ.

Последними утратившими силу документами является Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля по инициативе Киева, а также межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», прекратившее действие в феврале.

В общей сложности двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около четырех сотен документов. Последние сведения о том, сколько договоров было расторгнуто, появлялись год назад.