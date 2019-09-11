Глава Бурятии призвал митингующих в Улан-Удэ признать итоги выборов главы города

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал недовольных итогами выборов мэра Улан-Удэ с уважением относиться к выбору горожан. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

В воскресенье в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победу одержал врио мэра Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52 процента голосов. Второе место занял сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58 процента.

Накануне пресс-служба бурятского обудсмена по правам человека Юлия Жамбалова сообщила, что в стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие в выборами. Она сообщила, что проверит законность задержания участников акции, и отметила, что результаты голосования признаны легитимными и состоявшимися. В МВД республики подтвердили, что задержаны двое активных участников несанкционированного митинга.

Цыденов в своем обращении подчеркнул, что жители сделали свой выбор: более 52 процентов голосов получил Игорь Шутенков. Он отметил, что считает правильным, если все пришедшие на выборы кандидаты будут с уважением относиться к выбору горожан.

Глава Бурятии подчеркнул, что у Мархаева есть большие федеральные возможности, а у региона - множество проблем, требующих законодательного решения. Цыденов отметил, что Мархаев, будучи членом Совфеда, может помочь продвинуть соответствующие законодательные инициативы на федеральном уровне.

Также он призвал не подставлять людей и не призывать нарушать законы.