Крымский депутат призвал вернуться к вопросу о возврате нерабочей украинской техники

Потепление в отношениях России и Украины может реанимировать передачу Киеву военной техники, которая находится в Крыму. Об этом заявил депутат ГД РФ от от Севастополя Дмитрий Белик.

Процесс передачи украинской военной техники из Крыма был прекращен в мае 2014 года в связи с началом вооруженного конфликта на востоке Украины. На территории полуострова остаются около пятидесяти кораблей и судов ВМС Украины, а также полтора десятка летательных аппаратов - в том числе МиГ-29, а также различная техника.

Белик отметил, что данные боевые единицы нуждаются в серьезном ремонте, после чего могут быть возвращены в армию и флот. Он напомнил, что в течение пяти лет Россия охраняла данную военную технику, не пользуясь ею.

Депутат заявил, что ситуация с передачей техники зависит от официального Киева. Он выразил надежду, что Киев воспримет данную инициативу «с огоньком».

По мнению Белика, процесс передачи военной техники отчасти реанимирует производственные мощности Украины. По его словам, из-за загрузки работой Николаевских верфей появятся тысячи рабочих мест.