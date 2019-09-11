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Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

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 Пентагон оставит на границе с Мексикой в 2020 году 5,5 тысяч военных

Пентагон оставит на границе с Мексикой в 2020 году 5,5 тысяч военных
5:36   11 Сентября 2019
Весь мир

Пентагон оставит на границе с Мексикой в 2020 году 5,5 тысяч военных

Пентагон оставит на границе с Мексикой в 2020 году 5,5 тысяч военных

Пентагон оставит на границе с Мексикой до 5,5 тысяч американских военных. Об этом заявил представитель оборонного ведомства США Крис Митчелл.

Отмечается, что министерство обороны в 2020 году предоставит до 5,5 тысяч военнослужащих для инфраструктурной и оперативной поддержки, а также для оказания помощи в операциях по выявлению и мониторингу, а также для осуществления воздушной поддержки.

В начале сентября администрация США приняла решение об использовании 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина средств на реализацию проекта будет перенаправлено с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для зарубежных проектов. Данные меры коснутся 127 американских военных проектов.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил введение режима ЧП на южной границе страны. Это позволит направить около восьми миллиардов долларов на возведение и ремонт стены.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #военные #мексика

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