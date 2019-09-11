Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиарда рублей за прошлый год

Объем нарушений при реализации бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой РФ, составил 426,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете ведомства.

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (22,1 процента).

Объем нарушений федеральных законов и постановлений правительства при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями составил 3,6 миллиарда рублей, тогда как при осуществлении государственных закупок - 18,7 миллиарда.

Объем нарушений из-за ошибок учета хоздеятельности оценен в 308 миллионов, из-за использования средств без достижения результата - 9,1 миллиона. Объем прочих нарушений оценен в 16,4 миллиона.

В свою очередь при реализации государственных программ объем не исполненных назначений составил 400,4 миллиарда рублей.

СП направила десять обращений в генеральную прокуратуру, два обращения в СК, два обращения в ФСБ. К административной ответственности по представлениям СП направлено девять обращений. Возбуждено одно уголовное дело.