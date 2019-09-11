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Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиарда рублей за прошлый год
Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

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5:09   11 Сентября 2019
Россия

Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиарда рублей за прошлый год

Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиарда рублей за прошлый год

Объем нарушений при реализации бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой РФ, составил 426,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете ведомства.

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (22,1 процента).

Объем нарушений федеральных законов и постановлений правительства при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями составил 3,6 миллиарда рублей, тогда как при осуществлении государственных закупок - 18,7 миллиарда.

Объем нарушений из-за ошибок учета хоздеятельности оценен в 308 миллионов, из-за использования средств без достижения результата - 9,1 миллиона. Объем прочих нарушений оценен в 16,4 миллиона.

В свою очередь при реализации государственных программ объем не исполненных назначений составил 400,4 миллиарда рублей.

СП направила десять обращений в генеральную прокуратуру, два обращения в СК, два обращения в ФСБ. К административной ответственности по представлениям СП направлено девять обращений. Возбуждено одно уголовное дело.

 

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Автор: Олег Королев
#бюджет рф #счетная палата рф

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