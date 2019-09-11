ВВС Израиля нанесли массированные удары по Газе в ответ на обстрел

ВВС Армии обороны Израиля нанесла удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа после двух ракет, выпущенных накануне из анклава. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что боевая авиация ЦАХАЛ в ответ нанесла удары по 15 целям на севере и в центре сектора, включая заводы по производсву оружия, комплекс военно-морских сил и наступательный тоннель.

Армейская пресс-служба подчеркивает, что Израиль продолжает действовать против любых попыток нападения на израильтян и считает ХАМАС ответсвенным за всю агрессию, исходящую из сектора Газа.

Ночью в штабе израильской армии «Кирия» в Тель-Авиве прошло экстренное совещание, на котором принял участие израильский премьер Биньямина Нетаньяху и руководители силовых структур, посвященное обстрелам.

Удар по Газе стал ответом на пуски двух ракет из палестинского анклава во вторник вечером. Отмечается, что их перехватила система ПРО «Железный купол». В зоне обстрела оказались около полумиллиона израильтян, в том числе премьер Биньямин Нетаньяху, который проводил предвыборную встречу в Ашдоде. Встреча была прервана сигналом ракетной тревоги.