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 Посол РФ рассказал, из-за чего россияне стали чаще гибнуть на отдыхе в Турции

Посол РФ рассказал, из-за чего россияне стали чаще гибнуть на отдыхе в Турции
4:00   11 Сентября 2019
Весь мир

Посол РФ рассказал, из-за чего россияне стали чаще гибнуть на отдыхе в Турции

Посол РФ рассказал, из-за чего россияне стали чаще гибнуть на отдыхе в Турции

Около 90 россиян скончались на отдыхе в Турции с начала текущего туристического сезона, сообщил РИА «Новости» посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, нынешний сезон оказался тяжелым в том, что касается числа инцидентов с россиянами на юге Турции. По последним данным, зафиксировано 88 случаев гибели, а также порядка четырех десятков случае медицинской эвакуации.

Ерхов заявил, что рост числа погибших и пострадавших связано с увеличением турпотока из России. Так, в минувшем году Турцию посетили шесть миллионов россиян - согласно прогнозам, в 2019 году их должно быть больше.

По его словам, причины происходящего с туристами «самые банальные»: состояние здоровья, ДТП, несоблюдение норм безопасности.

Ерхов отметил, что в Турции часто, особенно в последнее время, гибнут дети. Так, этим летом по меньшей мере для трех российских семей отдых закончился трагедией.

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Автор: Олег Королев
#турция #российские туристы

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