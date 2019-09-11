Посол РФ рассказал, из-за чего россияне стали чаще гибнуть на отдыхе в Турции

Около 90 россиян скончались на отдыхе в Турции с начала текущего туристического сезона, сообщил РИА «Новости» посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, нынешний сезон оказался тяжелым в том, что касается числа инцидентов с россиянами на юге Турции. По последним данным, зафиксировано 88 случаев гибели, а также порядка четырех десятков случае медицинской эвакуации.

Ерхов заявил, что рост числа погибших и пострадавших связано с увеличением турпотока из России. Так, в минувшем году Турцию посетили шесть миллионов россиян - согласно прогнозам, в 2019 году их должно быть больше.

По его словам, причины происходящего с туристами «самые банальные»: состояние здоровья, ДТП, несоблюдение норм безопасности.

Ерхов отметил, что в Турции часто, особенно в последнее время, гибнут дети. Так, этим летом по меньшей мере для трех российских семей отдых закончился трагедией.