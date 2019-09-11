Выборы депутата Госдумы РФ в Хабаровском крае признаны состоявшимися

Избирком Хабаровского края признал прошедшие в регионе выборы депутата Госдумы РФ состоявшимися, сообщил председатель комиссии Геннадий Накушнов.

Он сообщил, что на итоговом заседании был подписан протокол, согласно которому выборы признаны состоявшимися.

Довыборы в Госдуму прошли в единый день голосования, которые проходили по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Орловской, Свердловской и Новгородской областях. Больше всего голосов в Хабаровском крае набрал кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, На втором месте находился кандидат от КПРФ Николай Платошкин. В выборах участвовали еще восемь претендентов, в том числе кандидат от «Единой России» Виктория Цыганова.

Довыборы в Госдуму в Хабаровском крае проходили по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был выбран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В минувшем году он победил на выборах губернатора края.