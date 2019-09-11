США продлили санкции за «иностранное вмешательство в выборы»

Американский президент Дональд Трамп продлил ограничительные меры за «иностранное вмешательство в выборы», сообщает Белый дом.

Соответствующий исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября минувшего года с возможностью ежегодного продления.

В заявлении говорится, что, несмотря на отсутствие данных в пользу того, что другое государство смогло повлиять на результаты подсчета голосования на каких-либо американских выборах, исторически иностранные державы пытались использовать «свободную и открытую политическую систему» США.

Белый дом отмечает, что тот факт, что лица, которые находятся в полном составе или частично за границей США, могут вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам, в том числе через незаконный доступ к инфраструктуре предвыборных штабов и выборов, а также через скрытое распространение дезинформации и пропаганды, означает наличие данной «необычной и экстраординарной угрозы».

Формулировка о «необычной и экстраординарной угрозе» обычно применяется для объявления режима ЧП, который позволяет накладывать санкции. В США таких «режимов» действует десятки.