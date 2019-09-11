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2:53   11 Сентября 2019
Россия

Избирком Сахалина признал состоявшимися выборы губернатора

Избирком Сахалина признал состоявшимися выборы губернатора

Избирательная комиссия Сахалинской области в среду утром признала действительными и состоявшимися досрочные выборы губернатора региона, на которых победил врио главы области Валерий Лимаренко. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель облизбиркома Валерия Черкасова на итоговом заседании заявила, что досрочные выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. Губарнатором Сахалинской области избран Лимаренко Валерий Игоревич.

В воскресенье курильчане и сахалинцы голосовали на досрочных выборах. По итогам обработки ста процентов протоколов, Лимаренко набрал 56,15 процента голосов.

Областной ихбирком сообщает, что из 376 777 избирателей Сахалина и Курильских островов участие в выборах приняли 140 787 человек. Таким образом, в регионе обеспечена явка 37,37 процента.

Лимаренко вступит в должность губернатора 12 сентября

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Автор: Олег Королев
#выборы #сахалин #избирком #лимаренко

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