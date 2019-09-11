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2:44   11 Сентября 2019
Весь мир

Старт японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара

Старт японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара

Восьмой старт японского космического грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС был отложен из-за пожара, сообщает американское космическое агентство НАСА.

Старт с японского космодрома  Танегашима был запланирован на 6:33 (00:33 мск). Однако, из-за возгорания на стартовой площадке он был отложен. НАСА не уточняет, что послужило причиной пожара.

Ожидалось, что космический аппарат отделится на низкой околоземной орбите через 15 минут. Решение о новой дате запуска пока не принято.

Предполагается, что в будущем будеут проведены девятый и восьмой запуски модуля HTV. К началу 2020-х годов ожидается разработка усовершенствованной версии HTV-X.

Корабль HTV имеет длину 9,8 метра и диаметр 4,4 метра. Масса космического грузовика составляет 16 тонн

В конце августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с послом Японии пригласил японскую делегацию посетить космодром Восточный.

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Автор: Олег Королев
#япония #мкс

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