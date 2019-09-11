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Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

 Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

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Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

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2:15   11 Сентября 2019
Весь мир

Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС провел разведполет у северо-западных границ РФ. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666 на высоте более восьми километров пролетел над территорией трех стран Прибалтики у границ Псковской и Ленинградской областей. Затем он направился на юг и над Польшей совершил облет границы с Белоруссией и Калининградской областью. Самолет завершил свою миссию к вечеру и направился на аэродром базирования.

Иностранные разведсамолеты и БПЛА все чаще совершают облеты российских границ, а также проявляют активность около российских военных объектов в Сирии. За минувшую неделю российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух 23 раза, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Эксперты считают, что повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден.

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Автор: Олег Королев
#rc-135w #границы рф

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