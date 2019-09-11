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Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

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2:01   11 Сентября 2019
Россия

Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская километре от поселка Дружный поступило в 18:20 вторника. Площадь возгорания составляла пять тысяч квадратных метров. Горели два административных здания, два склада и бытовка, бочки с маслом на открытой площадке, а также три личных автомобиля.

Тушением пожара занимаются 128 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 31 единица техники. В результате инцидента пострадали двое человек, один из них доставлен в ожоговйы центр.

В 00:07 открытое горение было потушено, сообщает спасательное ведомство. Теперь сотрудники МЧС займутся разбором завалов и проливкой конструкций.

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Автор: Олег Королев
#нижегородская область #гсм

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