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 Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства

Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства
Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

 Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР
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1:42   11 Сентября 2019
Россия

Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства

Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства

Росгвардия попросила Совет по правам человека при президенте РФ изменить Памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия.

Ведомство предлагает запретить журналистам распространять сведения о служащих Росгвардии и их семьях. В свою очередь в МВД призвали не допускать провокаций в отношении сотрудников.

СПЧ второго августа разработал памятку и направил подготовленный документ для ознакомления в МВД, Союз журналистов РФ и Росгввардию.

Ранее в пресс-службе ведомства объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться. В частности, существует закон «О войсках национальной гвардии», который не обязывает росгвардейцев предъявлять удостоверение, а также называть свои должность, фамилию и звание. Однако, сотрудникам все же рекомендуется представляться для предотвращения конфликтных ситуаций.

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Автор: Олег Королев
#росгвардия

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