Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства

Росгвардия попросила Совет по правам человека при президенте РФ изменить Памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия.

Ведомство предлагает запретить журналистам распространять сведения о служащих Росгвардии и их семьях. В свою очередь в МВД призвали не допускать провокаций в отношении сотрудников.

СПЧ второго августа разработал памятку и направил подготовленный документ для ознакомления в МВД, Союз журналистов РФ и Росгввардию.

Ранее в пресс-службе ведомства объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться. В частности, существует закон «О войсках национальной гвардии», который не обязывает росгвардейцев предъявлять удостоверение, а также называть свои должность, фамилию и звание. Однако, сотрудникам все же рекомендуется представляться для предотвращения конфликтных ситуаций.