Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона
Представитель Ирана Али Раби прокомментировал отставку советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.
На своей странице в Twitter он напомнил, что несколько месяцев назад Болтон обещал, что Ирана не станет в течение трех месяцев. Раби отметил, что Иран до сих пор стоит, а Болтон ушел.
Дипломат заявил, что с отстранением «крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма» у Вашингтона будет меньше препятствий в понимании реалий Тегерана.
В свою очередь иранский МИД заявил, что министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ведомство не будет делать каких-либо заявлений по внутриамериканским делам.
Накануне спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук заявил, что администрация США надеется на достижение «лучшего» соглашения с Ираном путем дипломатических усилий и при усилении давления.