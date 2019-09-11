Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона

Представитель Ирана Али Раби прокомментировал отставку советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

На своей странице в Twitter он напомнил, что несколько месяцев назад Болтон обещал, что Ирана не станет в течение трех месяцев. Раби отметил, что Иран до сих пор стоит, а Болтон ушел.

Дипломат заявил, что с отстранением «крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма» у Вашингтона будет меньше препятствий в понимании реалий Тегерана.

В свою очередь иранский МИД заявил, что министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ведомство не будет делать каких-либо заявлений по внутриамериканским делам.

Накануне спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук заявил, что администрация США надеется на достижение «лучшего» соглашения с Ираном путем дипломатических усилий и при усилении давления.