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Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона
Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

 Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства

Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства
Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

 Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР
Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

 Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона

Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона
1:25   11 Сентября 2019
Весь мир

Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона

Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона

Представитель Ирана Али Раби прокомментировал отставку советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

На своей странице в Twitter он напомнил, что несколько месяцев назад Болтон обещал, что Ирана не станет в течение трех месяцев. Раби отметил, что Иран до сих пор стоит, а Болтон ушел.

Дипломат заявил, что с отстранением «крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма» у Вашингтона будет меньше препятствий в понимании реалий Тегерана.

В свою очередь иранский МИД заявил, что министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ведомство не будет делать каких-либо заявлений по внутриамериканским делам.

Накануне спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук заявил, что администрация США надеется на достижение «лучшего» соглашения с Ираном путем дипломатических усилий и при усилении давления.

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Автор: Олег Королев
#иран #болтон

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