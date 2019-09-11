ЦИК РФ согласен с отменой итогов муниципальных выборов в некоторых округах Петербурга

ЦИК РФ поддержал действия городской избирательной комиссии Петербурга, который предложил признать результаты голосования в нескольких округах на муниципальных выборах 8 сентября недействительными. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Также комиссия согласна с предложением петербургского горизбиркома расформировать избирательные комиссии муниципальных образований, замеченные в нарушениях. Подчеркивается, что ЦИК РФ одобряет решительные меры петербурского горизбиркома, нацеленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах.

Ведомство отмечает, что обращения в связи с нарушениями поступили, в том числе, от уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

При этом в ЦИК уточнили, что недавнее заявление главы ведомства Эллы Памфиловой не спешить подводить итоги выборов касалось исключительно выборов губернатора Петербурга.

Если соответствующее предписание будет реализовано, то результаты голосования в ряде округов будут отменены.