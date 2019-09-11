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Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

 Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства

Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства
Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

 Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР
Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

 Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона

Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона
0:52   11 Сентября 2019
Весь мир

Пушков заявил о пользе отставки Болтона для политики США

Пушков заявил о пользе отставки Болтона для политики США

Отставка советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона может способствовать налаживанию отношений Вашингтона и Тегерана, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Болтона покинуть пост из-за существующих разногласий. В свою очередь советник заявил, что принял решение самостоятельно. Позже госсекретарь Майк Помпео заявил, что встреча президентов США и Ирана на полях Генассамблеи ООН возможна.

На своей странице в Twitter Пушков написал, что после отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Сенатор предположил, что отставка Болтона может принести американской дипломатии больше пользы, чем вреда.

США последовательно вводят антииранские санкции, настаивая на том, что это не нацелено на смену власти в стране. Трамп не раз заявлял, что готов встретиться с руководством Ирана, однако в Вашингтоне ждут первого шага от Тегерана.

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Автор: Олег Королев
#иран #пушков #болтон

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