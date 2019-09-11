Пушков заявил о пользе отставки Болтона для политики США

Отставка советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона может способствовать налаживанию отношений Вашингтона и Тегерана, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Болтона покинуть пост из-за существующих разногласий. В свою очередь советник заявил, что принял решение самостоятельно. Позже госсекретарь Майк Помпео заявил, что встреча президентов США и Ирана на полях Генассамблеи ООН возможна.

На своей странице в Twitter Пушков написал, что после отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Сенатор предположил, что отставка Болтона может принести американской дипломатии больше пользы, чем вреда.

США последовательно вводят антииранские санкции, настаивая на том, что это не нацелено на смену власти в стране. Трамп не раз заявлял, что готов встретиться с руководством Ирана, однако в Вашингтоне ждут первого шага от Тегерана.