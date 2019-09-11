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Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона
Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Нижегородской области

 Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства

Росгвардия предложила запретить раскрывать сведения о сотрудниках ведомства
Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

 Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР
Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

Британский самолет-разведчик облетел северо-западные границы России

 Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона

Представитель правительства Ирана прокомментировал отставку Болтона
0:20   11 Сентября 2019
Весь мир

Кремль считает отставку Болтона внутренним делом американцев, заявил Песков

Кремль считает отставку Болтона внутренним делом американцев, заявил Песков

Отставка советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона является внутренним делом США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона покинуть пост из-за имеющихся разногласий. При этом Болтон заявил, что решение об отставке принял сам.

Отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, связывают ли в Кремле отставку Болтона с новым шпионским скандалом, Песков сказал, что произошедшее является внутренним делом американцев.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме заявил, что американские спецслужбы в рамках секретной спецоперации в 2017 году вывезли из РФ своего информатора, который близок к властям РФ. Согласно утверждению СМИ, это было сделано после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского посла в США Сергея Кисляка с Трампмом.

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Автор: Олег Королев
#пушков #болтон

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