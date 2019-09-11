Кремль считает отставку Болтона внутренним делом американцев, заявил Песков

Отставка советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона является внутренним делом США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона покинуть пост из-за имеющихся разногласий. При этом Болтон заявил, что решение об отставке принял сам.

Отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, связывают ли в Кремле отставку Болтона с новым шпионским скандалом, Песков сказал, что произошедшее является внутренним делом американцев.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме заявил, что американские спецслужбы в рамках секретной спецоперации в 2017 году вывезли из РФ своего информатора, который близок к властям РФ. Согласно утверждению СМИ, это было сделано после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского посла в США Сергея Кисляка с Трампмом.