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 Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

22:07   10 Сентября 2019
Весь мир

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 10 сентября.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в израильских городах Ашдоде и Ашкелоне. По словам очевидцев, были слышны взрывы. 

Отмечается, что в момент обстрела Ашдода премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном собрании в городе. Его эвакуировали со сцены в защищенное помещение. Прервав речь, премьер призвал активистов партии Ликуд к спокойствию.

Напомним, ранее в телеобращении Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину.

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Автор: Арсений Аскольский
#израиль #нетаньяху #цахал

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