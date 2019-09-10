Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 10 сентября.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в израильских городах Ашдоде и Ашкелоне. По словам очевидцев, были слышны взрывы.

Отмечается, что в момент обстрела Ашдода премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном собрании в городе. Его эвакуировали со сцены в защищенное помещение. Прервав речь, премьер призвал активистов партии Ликуд к спокойствию.

Напомним, ранее в телеобращении Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину.