Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

В Совбезе РФ спокойно отнеслись к сообщениям об отставке помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете безопасности во вторник, 10 сентября.

Это является внутренним делом США, отметил собеседник агентства. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправил Болтона в отставку из-за существующих разногласий с ним. Белый дом сообщил, что и.о. советника станет Чарли Каппермен, ранее он был заместителем Болтона.