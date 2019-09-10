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Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

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22:46   10 Сентября 2019
Весь мир

Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

В Совбезе РФ спокойно отнеслись к сообщениям об отставке помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете безопасности во вторник, 10 сентября.

Это является внутренним делом США, отметил собеседник агентства. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправил Болтона  в отставку из-за существующих разногласий с ним. Белый дом сообщил, что и.о. советника станет Чарли Каппермен, ранее он был заместителем Болтона.

«Мы спокойно отнеслись к отставке. Это внутреннее дело США», — говорится в  сообщении.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #болтон

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