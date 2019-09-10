Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Волков сдал Навального, вравшего о непричастности к первому списку «Умного голосования»

Волков сдал Навального, вравшего о непричастности к первому списку «Умного голосования»

 Беглов поручил выплатить премии в 100 тысяч рублей для педагогов допобразования

Беглов поручил выплатить премии в 100 тысяч рублей для педагогов допобразования
Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

 Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР
Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

 Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Волков сдал Навального, вравшего о непричастности к первому списку «Умного голосования»

Волков сдал Навального, вравшего о непричастности к первому списку «Умного голосования»

 Беглов поручил выплатить премии в 100 тысяч рублей для педагогов допобразования

Беглов поручил выплатить премии в 100 тысяч рублей для педагогов допобразования
Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

 Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР
Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

Источник заявил, что в Совбезе спокойно отнеслись к отставке Болтона

 Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

21:42   10 Сентября 2019
Весь мир

Apple показала свой первый трехкамерный iPhone

Apple показала свой первый трехкамерный iPhone

Корпорация  Apple показала новую модель iPhone 11 на презентации 10 сентября в театре имени Стива Джобса. Смартфон представлен в шести цветах и оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina.

Задняя панель iPhone 11 получила две камеры по 12 мегапикселей. Фронтальная камера также 12-мегапиксельная, она может снимать видео-селфи в замедленном воспроизведении (slowfies). Управляет телефоном процессором А13 Bionic. По словам разработчиков, это быстрейший процессор  на рынке.

Главная особенность линейки iPhone 11 Pro — тройная камера на задней панели. У всех камер разные линзы: широкой, ультраширокой и телефото. 

Батарея iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем iPhone Xs.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#apple

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...