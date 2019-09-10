Apple показала свой первый трехкамерный iPhone

Корпорация Apple показала новую модель iPhone 11 на презентации 10 сентября в театре имени Стива Джобса. Смартфон представлен в шести цветах и оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina.

Задняя панель iPhone 11 получила две камеры по 12 мегапикселей. Фронтальная камера также 12-мегапиксельная, она может снимать видео-селфи в замедленном воспроизведении (slowfies). Управляет телефоном процессором А13 Bionic. По словам разработчиков, это быстрейший процессор на рынке.

Главная особенность линейки iPhone 11 Pro — тройная камера на задней панели. У всех камер разные линзы: широкой, ультраширокой и телефото.

Батарея iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем iPhone Xs.