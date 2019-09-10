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Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

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21:26   10 Сентября 2019
Весь мир

Помпео заявил, что США не изменят внешнюю политику после отставки Болтона

Помпео заявил, что США не изменят внешнюю политику после отставки Болтона

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главы иностранных государств с уходом советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона не должны ожидать изменений во внешней политике страны. 

«Не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что при уходе кого-то из нас, внешняя политика президента Трампа изменится», — рассказал Помпео журналистам.

Ранее американски лидер Дональд Трамп заявил, что отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона  в отставку из-за существующих разногласий с ним. Белый дом сообщил, что и.о. советника станет Чарли Каппермен, ранее он был заместителем  Болтона.  

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #болтон #внешняя политика

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