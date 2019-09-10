Помпео заявил, что США не изменят внешнюю политику после отставки Болтона

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главы иностранных государств с уходом советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона не должны ожидать изменений во внешней политике страны.

«Не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что при уходе кого-то из нас, внешняя политика президента Трампа изменится», — рассказал Помпео журналистам.

Ранее американски лидер Дональд Трамп заявил, что отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку из-за существующих разногласий с ним. Белый дом сообщил, что и.о. советника станет Чарли Каппермен, ранее он был заместителем Болтона.