Создательница фем-кафе «Симона» обвинила Церковь в дремучести из-за критики абортов

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

 Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

 Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде
Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

 Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

 Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде
17:31   11 Сентября 2019
Россия

Создательница фем-кафе «Симона» призвала отлучить от церкви противников абортов

Создательница фем-кафе «Симона» призвала отлучить от церкви противников абортов

Фемактивистка и одна из создательниц первого кафе для женщин «Симона» в России Леда Гарина, беседуя с «Политикой сегодня», раскритиковала ортодоксальную позицию протоиерея Димитрия Смирнова, который высказался против абортов и назвал их пропаганду «фашизмом садистским», а женщин, делающих операцию – «сорняками», которые необходимо вырывать из огорода.

«Сорняки — церковь, а конкретнее — ее ортодоксальная часть, ее нужно вырывать — настолько серую, дремучую и безграмотную, что даже свою безграмотность они не видят и поэтому не стремятся ее маскировать», — считает Леда.

Задача «духовных отцов» такого порядка, как думает Гарина, заключается в попытке вернуть контроль над людьми через влияние на женское тело. С помощью такого инструмента любая власть может получить наиболее бесправное общество, опасается фемактивистка.

Создательница фем-кафе «Симона» обвинила Церковь в дремучести из-за критики абортов

В том, что «сорняки» необходимо действительно вырывать, Гарина со Смирновым согласна. Только предлагает сперва уточнить, кто именно есть «сорняк». Девушка уверена, что виновата не жертва физического и ментального насилия, а те, кто привык причинять ей боль, навязывать определенный жизненный уклад и поведение.

«Женщины, которых в России больше 50%, и которым православная церковь веками навязывала послушание их пьющим, избивающим их, безответственным мужьям. Или те, кто привык навязывать [такое послушание]», — резюмировала собеседница агентства.

Пять миллионов абортов проводится в России каждый год, привел статистику глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов во вторник в Москве в кулуарах конференции по защите семьи. Представитель РПЦ призвал россиянок думать о будущем, чтобы «не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей».

Кафе «Симона» в Петербурге Гарина открыла вместе с единомышленницей Светланой Нартаховой. Девушки также известны авторством проекта «Ребра Евы», посвященным борьбе с гендерным угнетением. Заведение в Фонарном переулке, которое открывало двери исключительно для женщин с 11 до 19 часов, безуспешно штурмовал борец за традиционные ценности, депутат Госдумы Виталий Милонов. Позднее удача улыбнулась корреспонденту «Фонтанки», благодаря трюку с переодеванием и макияжем. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #рпц #аборты #феминизм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...