Создательница фем-кафе «Симона» обвинила Церковь в дремучести из-за критики абортов

Фемактивистка и одна из создательниц первого кафе для женщин «Симона» в России Леда Гарина, беседуя с «Политикой сегодня», раскритиковала ортодоксальную позицию протоиерея Димитрия Смирнова, который высказался против абортов и назвал их пропаганду «фашизмом садистским», а женщин, делающих операцию – «сорняками», которые необходимо вырывать из огорода.

«Сорняки — церковь, а конкретнее — ее ортодоксальная часть, ее нужно вырывать — настолько серую, дремучую и безграмотную, что даже свою безграмотность они не видят и поэтому не стремятся ее маскировать», — считает Леда.

Задача «духовных отцов» такого порядка, как думает Гарина, заключается в попытке вернуть контроль над людьми через влияние на женское тело. С помощью такого инструмента любая власть может получить наиболее бесправное общество, опасается фемактивистка.

В том, что «сорняки» необходимо действительно вырывать, Гарина со Смирновым согласна. Только предлагает сперва уточнить, кто именно есть «сорняк». Девушка уверена, что виновата не жертва физического и ментального насилия, а те, кто привык причинять ей боль, навязывать определенный жизненный уклад и поведение.

«Женщины, которых в России больше 50%, и которым православная церковь веками навязывала послушание их пьющим, избивающим их, безответственным мужьям. Или те, кто привык навязывать [такое послушание]», — резюмировала собеседница агентства.

Пять миллионов абортов проводится в России каждый год, привел статистику глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов во вторник в Москве в кулуарах конференции по защите семьи. Представитель РПЦ призвал россиянок думать о будущем, чтобы «не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей».

Кафе «Симона» в Петербурге Гарина открыла вместе с единомышленницей Светланой Нартаховой. Девушки также известны авторством проекта «Ребра Евы», посвященным борьбе с гендерным угнетением. Заведение в Фонарном переулке, которое открывало двери исключительно для женщин с 11 до 19 часов, безуспешно штурмовал борец за традиционные ценности, депутат Госдумы Виталий Милонов. Позднее удача улыбнулась корреспонденту «Фонтанки», благодаря трюку с переодеванием и макияжем.