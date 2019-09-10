Волков сдал Навального, вравшего о непричастности к первому списку «Умного голосования»

Руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков подтвердил во вторник, что найденный в конце августа сайт msk.vote со списком «Умного голосования» запустила именно команда Навального. Этот факт в конце августа яростно отрицали в ФБК. В частности, в обратном всех пыталась заверить пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и менеджер так называемого фонда Тимур Шаведдинов.

Волков же на своей странице в Facebook, дождавшись окончания выборов, заявил, что «это нужно было с определенной целью», пространно добавив, что многие сотрудники ФБК как правило якобы сами не знают о проектах конторы Навального. Таким образом руководитель сети навальновских штабов отреагировал на пост бывшего айтишника ФБК, рассказавшего правду о кумовстве, лжи и бардаке в фонде.

Из опубликованного по адресу списка, от которого ранее открещивалась верхушка ФБК, было ясно, что пособники Навального призывают голосовать на выборах в Мосгордуму преимущественно за коммунистов. Из 45 человек, указанных на этом сайте, 35 были кандидатами от КПРФ. Однако тогда команда блогера с рвением отрицала причастность к сайту.

«Мы не публиковали и не планируем публиковать никаких списков. Фамилии всех кандидатов будут только на сайте «Умного голосования», — в конце августа заявил СМИ менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов. Ему вторила и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навальный и компания всегда пытаются позиционировать себя как борцы за правду, при этом сами попадаются на откровенной лжи. Примечательно, что и Волков не спешил с признанием, пока бывший IT-специалист ФБК, отказавшийся далее помогать этой сомнительной организации, не рассказал о том, что ее верхушка попросту врет своим сторонникам. Такая «запоздалая» реакция лишь демонстрирует, что правда в случае Навального и его окружения — вещь весьма избирательная.

Очередной сомнительный проект «оппозиционеров» под названием «Умное голосование» с начала до конца вызывает массу вопросов. Им мягко говоря недовольны не только бывшие сторонники Навального, но и политические «тяжеловесы» в лице ключевых российских политических партий.

В частности, председатель коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что «УГ» никого отношения к победам членов КПРФ не имеет. Своим успехом, заметил он, члены партии обязаны кропотливой работе и яркой эффективной кампании, которые были поведены.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что кандидаты от партии побеждают на выборах благодаря своей позиции и авторитету у избирателей, а не из-за так называемого «Умного голосования» блогера Навального. Он также заметил, что яблочники к этой системе относятся негативно.

Председатель ЛДПР и вовсе не стал сдерживаться. Владимир Жириновский назвал подонком присвоившего успехи его партии Навального.