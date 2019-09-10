Беглов поручил выплатить премии в 100 тысяч рублей для педагогов допобразования

Премию «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Петербурга» получат 50 учителей в 2019 году. Всего заявки подали 116 человек.

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление о вручении премий лучшим педагогам дополнительного образования. По поручению градоначальнка, премию 100 тысяч рублей получат 50 учителей Петербурга, пишут «Невские новости».

Премия присуждают каждый год с 2011 года. В этом году заявки на ее получение подали 116 преподавателей.

Ранее Беглов пообещал надбавку к зарплате классных руководителей в размере пять тысяч рублей.