И.о. советника президента США по нацбезопасности станет Каппермен

Новым исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Каппермен, заместитель ушедшего в отставку Джона Болтона. Об этом сообщили в Белом доме во вторник, 10 сентября.

Ранее американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что уволил Болтона. Причиной такого решения президент США назвал несогласие по многим вопросам. Также глава Белого дома отметил, что за отставку советника выступали и другие сотрудники президентской администрации.

Сам же Болтон заметил, что предложил президенту свою отставку еще накануне вечером.