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20:48   10 Сентября 2019
Весь мир

И.о. советника президента США по нацбезопасности станет Каппермен

И.о. советника президента США по нацбезопасности станет Каппермен

Новым исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Каппермен, заместитель ушедшего в отставку Джона Болтона. Об этом сообщили в Белом доме во вторник, 10 сентября. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что уволил Болтона. Причиной такого решения президент США назвал несогласие по многим вопросам. Также глава Белого дома отметил, что за отставку советника выступали и другие сотрудники президентской администрации.

Сам же Болтон заметил, что предложил президенту свою отставку еще накануне вечером. 

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Автор: Арсений Аскольский

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