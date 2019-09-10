Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник, 10 сентября, на территории Армении в девяти километрах от грузинской границы. Об этом сообщает Научный институт по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Землетрясение началось в 20:22 по тбилисскому времени (19:22 по Москве) рядом с армянским национальным парком «Озеро Арпи». Очаг толчков залегал на глубине пяти. Колебания земной коры ощущались и в Тбилиси.

Никаких сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.