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20:23   10 Сентября 2019
Россия

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

Друзья народной артистки СССР Элины Быстрицкой обратились в Следком с просьбой проверить обстоятельства ее гибели. Об этом поделилась телеканалу «Звезда» ее подруга и продюсер Ксения Рубцова.

«Это 20 человек — инициативная группа во главе с крестным актрисы Сергеем Залесским.», — заявила она.  

Рубцова уверена, что семья покойной актрисы могла заморить Быстрицкую голодом. По ее словам, также считают «многие близкие актрисы». Адвокат Рубцовой Мирон Дауди утверждает, что СК РФ возбудил дело после обращения друзей Быстрицкой.

При этом адвокат сестры Быстрицкой Анастасия Расторгуева в комментарии «360» назвала такую инициативу бредом. Она считает, что Рубцова, будучи продюсером актрисы, недовольна тем, что все имущество актрисы отошло ее родной сестре. Адвокат обвинила в распространении слухов именно Рубцову.

Быстрицкая ушла из жизни в апреле после долгой болезни, ей был 91 год. Актриса скончалась в реанимации одной из больниц Москвы.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #ск рф #быстрицкая

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