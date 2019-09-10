Беглов заявил, что в Петербурге в этом году сделано около 500 дворов и 50 парков

Врио губернатора Санкт-Петербурга, который уверено лидирует на выборах градоначальника, на своей страницево ​​​​​​​«ВКонтакте» рассказал, что в рамках программы благоустройства в городе в этом году уже сделано порядка 500 дворов и 50 парков, скверов, парков и зеленых зон. Он также отметил, что в благоустройстве петербургские власти не обошли ни один район.

Больше всего благоустроенных объектов в этом году в Кировском районе Петербурга. К примеру, в сквере вдоль реки Дачной от проспекта Ветеранов до Дачного проспекта отремонтировали дорожки, сделали газоны, а также соорудили большую площадку для детей. Аналогичные изменения претерпел и сквер на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

Немало благоустроенных в этом году объектов оказалось и в Невском районе Северной столицы. Там в Саду Крупской обновили газоны и ограждения, а также облагородили сразу несколько скверов.