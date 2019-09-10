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19:56   10 Сентября 2019
Россия

Магазин Тимати Black Star Wear требуют закрыть в Риге из-за русского языка

Магазин Тимати Black Star Wear требуют закрыть в Риге из-за русского языка

Служба госбезопасности Латвии проверяет магазин Black Star Wear в Риге. Владельцы ТЦ, где находится шоу-рум, попросили убрать одежду с символикой России и ценниками на русском языке. Об этом заявили в информационном агентстве LETA

Депутат латвийской партии «Согласие» Иван Клементьев в беседе с «360» рассказал, что нарушил лейбл российских рэперов и придется ли магазину попрощаться с продукцией.

Магазин Black Star Wear открылся в Риге 5 сентября. Создатель бренда — российский рэп-исполнитель Тимати. Ранее артист представил совместную коллекцию одежды с «Армией России». Возможно, именно на нее так бурно отреагировали жители Латвии. Однако депутат Клементьев не видит причин для запрета торговли с точки зрения закона.

«Возмутилась отдельная маленькая-маленькая кучка людей. На это даже не обращаю внимания. Собаки лают — караван идет», — заявил он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

По словам собеседника «360», в Латвии запрещена свастика и символика СССР. Но изображения отдельных людей — разрешены. Российскую символику запретить нельзя, так как обе страны признали друг друга.

Касательно русских ценников — язык в разговорной речи могут использовать, но вся документация должна быть на латышском, в том числе этикетки. Надпись на латышском должна быть больше, чем на русском. При этом депутат отметил, что не был в шоу-руме и не видел ценники своими глазами.

По мнению Клементьева, сложно прогнозировать развитие ситуации. Но даже если нарушений законодательства не найдут, усложнить работу Black Star Wear в Риге могут.

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Автор: Арсений Аскольский
#тимати #рига #русский язык

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