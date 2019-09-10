Растет количество иностранных туристов, приезжающих в РФ с медицинскими целями

Более 500 тысяч иностранных туристов получили медицинскую помощь в России за первые шесть месяцев этого года. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Мы определяем для себя направление лечебно-оздоровительного туризма в России как перспективное, где уже в последние годы наблюдается позитивная динамика», — отметила она.

В 2016 году медобслуживание в РФ получили 35 тысяч иностранных пациентов, в 2017 году — 120 тысяч, в 2018 году — 300 тысяч. В основном на лечение в Россию едут граждане из стран СНГ. При этом в последнее время наблюдается наплыв медицинских туристов из Китая, Дании, Финляндии, ФРГ и Израиля.

Среди примеров оздоровительного туризма Догузова назвала популярное у россиян санаторно-курортное лечение в Ставропольском крае, в частности — города-курорты Кавказских Минеральных Вод.