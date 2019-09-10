Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах

Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов отметил, что выборы в Санкт-Петербурге 8 сентября не прошли нарушений, однако общий уровень подготовки наблюдателей вырос. Он также подчеркнул, что пока правовых оценок ситуации давать не намерен.

«Моя работа – правозащитная оценка ситуации с избирательными правами. Когда эта кампания завершится, надо подумать, как привлечь к этой работе больше людей, для которых закон превыше всего», – подчеркнул омбудсмен, заметив, что порядка 70 процентов нарушений удалось решить на месте.

По его данным, самой распространенной жалобой является то, что не всем наблюдателям видны урны. Не везде, по словам Шишлова, были правильно повешены шторки, а где-то не было волонтеров, чтобы помочь маломобильным гражданам.

Как заявил член Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров, в одном районе наблюдателей не пригласили на выезд на дом.

«Почему-то наших наблюдателей не позвали», – сообщил он.

По информации председателей Общественной палаты Инны Кукурузовой, всего на выборах в воскресенье, 8 сентября, работали четыре тысячи наблюдателей.

Ранее председатель совета муниципальных образований Всеволод Беликов заявил о прозрачности губернаторских выборов в Петербурге. Он подчеркнул, что необходимо четко отделять губернаторскую кампанию от муниципальной. Беликов напомнил, что в этих случаях работают разные избирательные комиссии и разные законы, которые нельзя ни в коем случае сравнивать.